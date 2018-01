Reserva de hotéis no iPad - Link - Estadão

Aplicativo permite que usuário busque, compare e reserve vagas em hotéis com a ajuda do GPS do aparelho

NOVA YORK – Com as passagens aéreas mantendo preços persistentemente elevados, mais gente está pegando a estrada para as férias de verão, o que torna mais provável que precisem de acesso móvel a recursos de viagem.

A gigante das viagens Orbitz lançou um aplicativo que ela descreve como único aplicativo de viagens para o iPad que permite pesquisas e reservas de hotéis com assistência de GPS.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Barney Harford, presidente-executivo da Orbitz, disse que o novo aplicativo foi projetado “do zero para aproveitar o formato e a interface do iPad”. Ele acrescentou que o software permitiria que clientes busquem, comparem e reservem hotéis com mínimo esforço.

Ao desenvolver o aplicativo, a Orbitz levou em conta resultados de pesquisas que demonstravam que mais de metade das mil pessoas entrevistadas havia afirmado que seus aparelhos móveis eram mais úteis para pesquisar e planejar atividades depois que chegavam a um lugar, ante um terço que consideravam seu uso mais útil antes da partida.

Apenas 15% disseram que os aparelhos móveis eram úteis para fazer reservas nas férias. Um dado interessante é que mais de um quarto dos homens disseram ter utilizado um aparelho móvel para reservar viagens, ante apenas oito%.

Os usuários dos aparelhos móveis também apresentaram probabilidade bem mais elevada de reservar acomodações no mesmo dia do que as pessoas que utilizam o site convencional.

O aplicativo inclui hotéis nos milhares de destinos em todo o mundo que estão disponíveis no site da Orbitz, o qual recebe 10 milhões de visitantes ao mês, e permite filtrar os hotéis por preço, classificação ou localização.

Também permite que os usuários localizem hotéis próximos utilizando as capacidades de GPS do iPad, e que comparem hotéis e preços em um mapa interativo.

/ REUTERS