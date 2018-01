Responsável pelo PlayStation no Brasil pode ter sido escolhido - Link - Estadão

A informação foi dada no blog Gamer.br. A assessoria de imprensa da Sony não confirmou a informação.

Se realmente acontecer, o início das operações da Sony Computer Entertainent no Brasil significará, depois de quase 15 anos de mercado informal e contrabando, que finalmente a Sony enxergou o potencial do mercado brasileiro.

Jogos mais baratos, consoles com garantia no território nacional e até a possibilidade de lançamentos simultâneos, coisa que a Microsoft já faz com o seu Xbox 360, podem vir a ser cotidianos.

O site oficial está lá, reservado.

E fica a pergunta: será que a Sony deixará passar a oportunidade do natal para fazer o anúncio oficial e vai postergar a decisão para 2010?