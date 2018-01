Resultado da Cisco supera baixas expectativas - Link - Estadão

Depois de grande recuo e fortes medidas de corte de gastos, empresa prevê ligeiro crescimento de receita para o trimestre

SÃO FRANCISCO – A Cisco previu um pequeno crescimento em sua receita para este trimestre, uma agradável surpresa para investidores que apostavam em um forte recuo nos gastos globais com tecnologia. As ações da empresa subiram 10% em negociações após o fechamento do mercado nessa quarta-feira, 10.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A líder global em equipamentos de rede previu ligeiro crescimento nas vendas de 1% a 4% neste trimestre após divulgar resultados financeiros superiores às reduzidas expectativas do mercado nessa quarta.

Analistas interpretaram o resultado como um sinal de que duras medidas para que a gigante do Vale do Silício volte a crescer — incluindo demissões e venda de ativos — estão surtindo efeito. Alguns temiam que a Cisco seguisse as rivais Juniper Networks e Brocade Communications Systems no corte de previsões.

A Cisco perdeu cerca de um terço de seu valor de mercado em 2011, golpeada pelo crescimento de rivais e pela perda de participação de mercado para empresas como a Juniper.

O presidente-executivo da empresa, John Chambers, que afirmou em abril que a Cisco havia perdido o rumo, disse a analistas que prevê uma “melhora gradual” nos negócios, embora tenha alertado para os desafios nos gastos públicos com tecnologia nos próximos trimestres.

Sua previsão para o primeiro trimestre fiscal é que a receita de cerca de US$ 10,86 bilhões passe para mais de US$ 11 bilhões. Analistas esperavam, em média, receita de US$ 10,95 bilhões no primeiro trimestre da empresa, que se encerra no fim de outubro.

A receita esperada para o quarto trimestre era de US$ 10,97 bilhões, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S. O lucro líquido recuou de US$ 1,9 bilhões um ano antes para US$ 1,2 bilhões, queda de 36,6%. A ação da empresa chegou a subir 10% após encerrar o pregão em queda de 2,3%.

/ Noel Randewich e Alexei Oreskovic (REUTERS)