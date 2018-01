Resultados do Twitter batem expectativas e ações disparam - Link - Estadão

SÃO FRANCISCO – O número mensal de usuários ativos do Twitter aumentou 24% para 271 milhões no segundo trimestre, enquanto a rede social luta para acelerar o seu ritmo de crescimento.

Nesta terça-feira, o Twitter divulgou um salto de 124% na receita trimestral, para US$ 312 milhões, superando as estimativas de Wall Street de US$ 283,1 milhões.

Os resultados sinalizam que a empresa de mensagens online obteve sucesso na sua luta para elevar o ritmo de crescimento de usuários, o que levou suas ações a saltarem mais de 30% no after market nesta terça-feira.

O Twitter viu o número de usuários subir para 271 milhões no segundo trimestre, ainda abaixo do concorrente Facebook, de 1,3 bilhão. Analistas de Wall Street esperavam um crescimento perto de 21%.

O número de visualizações do timeline, uma medida de engajamento de usuários, também excedeu expectativas com aumento de 15%, bem acima dos 8% esperados.

O Twitter, cujo formato que permite a publicação rápida se mostrou popular em grandes eventos globais, pode ter se beneficiado da Copa do Mundo de futebol realizada no Brasil. O evento esportivo mais popular do mundo culminou com a final em 13 julho.

Para o trimestre atual, o Twitter prevê receita de US$ 330 milhões a US$ 340 milhões, acima da previsão de US$ 323,7 milhões de acordo com analistas pesquisados pela Thomson Reuters I/B/E/S.

A companhia também divulgou um lucro líquido de US$ 14,6 milhões de dólares.

As ações subiram 35%, para US$ 52, no after market, depois de fecharem a sessão na bolsa de Nova York a 38,59 dólares. Antes dessa alta, o Twitter acumulava perda de 40% no seu valor de mercado desde o início do ano.

/ Reuters