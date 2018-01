Retrô - 'Michael Jackson's Moonwalker' - Link - Estadão

Michael Jackson produziu e criou o conceito do game. Não é nenhuma obra-prima, mas em 1990, funcionava. Ele, vestido com as roupas do filme, percorre 5 fases em busca do vilão Mr. Big (não a banda horrenda dos anos 90, um bandido mesmo).

A mecânica do jogo lembra o clássico Golden Axe, mas com perspectiva isométrica. Michael utiliza um poder especial que o permite disparar rajadas de energia. O disparo pode ser concentrado em três níveis de intensidade. O mais legal: enquanto carrega a rajada, MJ dá o clássico passo moolwalker.

A trilha sonora traz praticamente todos os sucessos do cantor até então, mas em versão simplificada, muito parecida com aqueles acompanhamentos de videokê. Em 1990, isso era bacana, e de um certo modo, ainda é, mesmo soando como toque de telefone celular.

Também existem vozes digitalizadas do cantor, que geme com frequência no jogo. E é ótimo ouvir os gritinhos enquanto o personagem dispara um raio destrutivo.

Em alguns momentos do game, o chimpanzé Bubbles aparece, e ao tocá-lo, Michael vira um autômato superpoderoso. O efeito dura pouco, mas é suficiente para aniquilar a maioria dos vilões menores.

O tempo não foi muito generoso com Moonwalker. Hoje, a mecânica do jogo parece demais com jogos de celular, de tão simplória. Mas como tributo funciona bem. Inclusive, o rei estava trabalhando em um novo game, e segundo a MJJ Productions, sua empresa de mídia, o título já teria todas as participações de Michael gravadas e possivelmente será lançado em 2010.

Moonwalker é um bom jogo, mesmo depois de quase 20 anos. É legal ver como a paixão de MJ pelos games impulsionou a criação de um título que ainda se sustenta como entretenimento interativo. E atiça a curiosidade pelo jogo póstumo.

Se você tem curiosidade para ver o jogo rodando, é possível baixá-lo e experimentá-lo em um emulador, o Mame. Lembre-se que você só pode manter o jogo no seu PC se possuir a máquina original de fliperama.