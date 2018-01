Retrospectiva do YouTube - Link - Estadão

Site criou vídeo reunindo os sucessos mundiais e divulgou os dez vídeos mais vistos no mundo e no Brasil

SÃO PAULO – Em 2012 foram 4 bilhões de horas de vídeos assistidos no YouTube por mês. Para rever um dos anos mais movimentados na história do site, o YouTube publicou nesta terça-feira, 17, sua retrospectiva de diversas maneiras.

A primeira é um vídeo que conta com a participação de vários donos de canais populares do YouTube, como MysteryGuitarMan, FeliciaDay, JennaMarbles e Psy. O clipe misturando os dois maiores hits de 2012 no YouTube, a faixa “Gagnam Style” e “Call Me Maybe”, é lotado de referências aos virais mais famosos do ano, alguns óbvios, outros mais difíceis. Veja:

A segunda maneira é uma linha do tempo interativa, que conta em 15 minutos como foi o ano seguindo a ordem cronológica dos vídeos que fizeram sucesso. Veja a versão global e a do Brasil.

O YouTube também divulgou as listas de dez vídeos mais assistidos. Veja a lista do Brasil e a do Mundo:

Top 10 Brasil:

1 - Munhoz e Mariano – Camaro Amarelo

2- PSY – GANGNAM STYLE

3 - VÍDEO OFICIAL: Para nossa alegria =)

4 - MC Boy do Charmes – Onde Eu Chego Paro Tudo

5 - MC Guime – Plaque de 100

6 - Luan Santana – Te Vivo

7 - MC Rodolfinho – Como é Bom Ser Vida Loka

8 - Luan Santana – Você de Mim Não Sai

9 - Fiorino – Gabriel Gava

10 - MC Danado – Top do Momento

Top 10 Global:

1 - PSY – GANGNAM STYLE (?????) M/V

2 - Somebody That I Used to Know – Walk off the Earth (Gotye – Cover)

3 - KONY 2012

4 - “Call Me Maybe” by Carly Rae Jepsen – Feat. Justin Bieber, Selena, Ashley Tisdale & MORE!

5 - Barack Obama vs Mitt Romney. Epic Rap Battles Of History Season 2.

6 - A DRAMATIC SURPRISE ON A QUIET SQUARE

7 - WHY YOU ASKING ALL THEM QUESTIONS? .. #FCHW

8 - Dubstep Violin- Lindsey Stirling- Crystallize

9 - Facebook Parenting: For the troubled teen.

10 - Felix Baumgartner’s supersonic freefall from 128k’ – Mission Highlights