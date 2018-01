Retrospectiva do YouTube - Link - Estadão

Em 2010, mais de 700 bilhões de vídeos foram assistidos no YouTube. Pelas contas do site, mais de 13 milhões de horas de vídeos foram publicadas por seus usuários. São com esses números que o site de vídeos do Google fecha o ano e aproveita para relembrar os grandes momentos do ano.

—-

Ao longo de 2010 foram inúmeros memes, hits e momentos gravados por câmeras capengas ou profissionais que se tornaram clássicos obrigatórios minutos depois de lançados na web. O YouTube analisou, mês a mês, o que foi mais procurado pelos seus usuários e listou um top 10 dos vídeos mais vistos e outro só de videoclipes.

Após o terremoto, ‘Haiti’ foi intensamente procurado em janeiro. O violento acidente sofrido por um atleta georgiano de ‘luge’ às vésperas dos jogos de inverno em Vancouver foi o assunto mais buscado em fevereiro. No mês seguinte o trailer do filme Eclipse da saga Crepúsculo ocupava o topo da lista.

Em abril, o lançamento do iPad; em maio, Eminem cantando “Not Afraid”; em junho Shakira e seu hit da Copa do Mundo Waka Waka; em agosto Antoine Dodson ficou famoso após um criminoso (ou ‘bed intruder’) entrar na sua casa; em setembro o game Halo Reach virou febre; em outubro a filha do ator Will Smith, Willow, estourou com seu “Whip my Hair”; por fim, em novembro, “Firework” de Katy Perry tomou a taça.

E no Top 10 do ano, na primeira colocação o que fora uma matéria jornalística sobre um caso de invasão de domicílio e tentativa de estupro se tornou o viral mais visto na internet. O “Auto-Tune the News” criou um hit usando a fala de Antoine Dodson, um sujeito simples e corajoso do Alabama. Na cola uma garota fazendo paródia de Ke$ha; um garoto da sexta série faz uma apresentação tocando Lady Gaga e vira hit. Um grupo de frutas irritam com seu “Wazzup” até que uma delas é supreendida, no quarto lugar.

E a lista segue:

5. Old Spice | The Man Your Man Could Smell Like

6. Yosemitebear Mountain Giant Double Rainbow

7. OK Go – This Too Shall Pass – Rube Goldberg Machine version

8. THE TWILIGHT SAGA: ECLIPSE – Trailer

9. Jimmy Surprises Bieber Fan

10. Ken Block’s Gymkhana THREE, Part 2; Ultimate Playground; l’Autodrome

Entre as músicas e os videoclipes mais buscados de 2010, aconteceu algo curioso: apenas 5 artistas ocupam as 10 posições. De cima para baixo, tem Justin Bieber com “Baby”; Shakira vem em segundo, graças ao tema da Copa do Mundo; Eminem ocupa a terceira (“Love The Way You Lie“, com Rihanna) e quarta posição (“Not Afraid“).

Em quinto, vem Rihanna, com “Rude Boy“; em sexto, sétimo e oitavo lugar o queridinho pop teen volta ao ranking com “Never say Never“, “Never Let You Go” e “Somebody to Love Remix“. Em oitava e décima posição, Lady Gaga, a rainha do Twitter, garante seu lugar com “Alejandro” e “Telephone” (com Beyoncé).

O YouTube fez um site dedicado à retrospectiva, em que agrupa os vídeos mais executados durante o ano, além de um blog que tem por objetivo “ajudar” os usuários e captar a essência ou o “zeitgeist” de 2010, com posts como, por exemplo, o que listam os trailers mais buscados.