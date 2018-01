Retrospectiva em tempo real - Link - Estadão

Vamos começar a retrospectiva 2011 agora? Eis a primeira novidade do Link para o novo ano: neste sábado, dia 1º, inauguramos um novo blog em nosso site, dedicado ao ano que acabou de começar. É a Retrospectiva em Tempo Real, que agrupa os fatos mais importantes de 2011, só que julgados a partir do primeiro dia do ano.

Pense só: somos bombardeados por novidades, tendências e promessas, e bastam algumas horas distante da internet para perdermos um assunto que foi comentado por todos – no trabalho, no boteco e principalmente em redes sociais como o Facebook e o Twitter. Então, por que não eleger e estabelecer um ranking das principais notícias, permanentemente?

É aí que entra o nosso novo blog, que compila não apenas as principais notícias publicadas no site do Link, mas também aponta para outros paradeiros online, como notícias em outros sites, análises feitas em blogs, infográficos, fotos ou vídeos que são trocados na rede. Como a natureza da internet pressupõe a interação, este blog conta com a participação ativa do leitor. E que fique claro: esta é uma retrospectiva em permanente construção, com os “maiores fatos do ano” acontecendo a todo instante.

Você também pode ajudar a construir a retrospectiva e participar do blog nos indicando links legais que tenha visto por aí, sejam noticiosos ou não. Eles podem ser repassados pelos diferentes canais de interação que já estabelecemos em nosso site – seja como comentários em cada um dos posts, ou como dicas sugeridas pela nossa página no Facebook ou pela nossa conta de Twitter. Não precisa escrever, defender ou analisar nada: basta colar a URL de algo interessante para que fique registrado neste acompanhamento diário desde que chegamos a 2011.

A atualização do blog, no entanto, não ficará restrita aos assuntos do dia. Posts relativos aos dias anteriores também serão atualizados posteriormente com acontecimentos que só terão sua importância histórica com o passar dos dias – ou meses. Exemplo óbvio: não daria para anunciar, em janeiro de 1996, que dois estudantes da universidade de Stanford criaram o algoritmo para um site de busca que iria virar o mundo do avesso. A importância do Google só foi percebida anos depois. Assim vamos contando a história de 2011 – e não se assuste se tudo mudar de uma hora para outra, afinal, este blog, como a própria web, é beta.

