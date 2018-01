Reunião indica plano de embutir Lytro no iPhone - Link - Estadão

Antes de morrer, Jobs se reuniu com o criador de tecnologia que permite escolher o foco da fotografia depois de tirar a foto

A câmera Lytro (FOTO: Divulgação)

SÃO PAULO – Uma reunião de Steve Jobs com Ren Ng, fundador da Lytro, empresa que apresentou, no ano passado, uma câmera que tem tecnologia com potencial de revolucionar a fotografia, sinaliza que o criador da Apple vislumbrava embutir o sistema Lytro em iPhones, afirma o site 9to5Mac. Ao fim do encontro, Jobs teria pedido que Ng enviasse a ele um e-mail listando três coisas que as duas empresas poderiam fazer juntas.

—-

A tecnologia em questão não só acelera a captura da imagem como permite que o usuário primeiro fotografe e depois escolha onde quer que seja o ponto de foco da imagem. Isso é possível pois ela captura toda a luz em todas as direções.

A reunião é descrita no livro Inside Apple, de Adam Lashinsky.