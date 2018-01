Revelado preço de fábrica de novos iPhones - Link - Estadão

O “colorido” 5C custa US$ 173, enquanto a versão mais básica do 5S é feita por US$ 199; estudou desmontou os dois smartphones da Apple. Foto: Reprodução

SÃO PAULO – O site americano “AllThingsD” divulgou nessa terça-feira, 24, uma pesquisa conduzida pela consultoria IHS que avaliou os custos de fabricação dos novos iPhones 5C e 5S, que chegaram ao mercado na semana passada. Apesar da diferença na divulgação, o estudo revelou que os dois smartphones são bastante similares entre si.

Com custo de montagem de US$ 7, o iPhone 5C contém em seu interior componentes que custam entre US$ 167 (a versão de 16 GB) e US$ 177 (32 GB). Atualmente, o smartphone está sem vendido entre US$ 549 e US$ 649 nos EUA, desvinculado de quaisquer operadoras.

O iPhone 5S, por sua vez, tem custo de montagem de US$ 8, e é construído com peças que custam entre US$ 191 (a versão de 16 GB) e US$ 210 (64 GB). Vendido sem contrato, o novo smartphone topo de linha da Apple está sendo vendido entre US$ 649 e US$ 849.

De acordo com o analista Andrew Rassweiler, que comandou a pesquisa, “os dois são praticamente o mesmo telefone, com a diferença que o 5S tem o sensor biométrico, o processador A7 e alguns chips de memória que consomem menos energia”.

A pesquisa ainda avaliou que o novo sensor biométrico, colocado no botão Home do iPhone 5S, custa em torno de US$ 7. O novo processador A7 custa US$ 19, e é feito pela Samsung, bem como o A6, que é fabricado por US$ 13.

Para termos de comparação, o iPhone 5 custava US$ 205 para ser fabricado, em pesquisa realizada no ano passado, na época de seu lançamento.