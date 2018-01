Revelados detalhes do Galaxy Gear; próximo relógio inteligente da Samsung - Link - Estadão

A Samsung revelou na terça-feira, 12, os detalhes do Galaxy Gear, próximo relógio inteligente da companhia. Confirmando boatos, a tela do relógio será arredondada, contará com sistema operacional Tizen e terá vários sensores embutidos.

A borda giratória e arredondada é o grande diferencial do smart watch. Além de dar um visual diferenciado ao dispositivo, ele permitirá um interação com aplicativos e com o sistema. Nas imagens abaixo, divulgadas pela Samsung, é possível perceber as inovações trazidas pela borda:

Para dar zoom, bastará girar a borda da tela. Para dar zoom, bastará girar a borda da tela.

Também será possível selecionar letras pela borda. Também será possível selecionar letras pela borda.

O volume também será controlado pela borda. O volume também será controlado pela borda.

Além destas funcionalidades, será possível, através da borda, mexer em alguns aplicativos, atender ligações e mandar SMS pré-definido.

E o Gear também deverá vir com acelerômetro, giroscópio, monitor de frequência cardíaca, sensor de pressão sanguínea e sensor magnético.

A empresa ainda não confirmou o nome oficial do aparelho, mas a imprensa especializada considera Galaxy Gear A como a aposta certeira. Ele deverá ser lançado em setembro, juntamente com o Galaxy Note 5.