Ricky Martin e Adam Lambert: heróis do Twitter - Link - Estadão

Organizações de imprensa tiveram a maior influência sobre os tópicos mais comentados no Twitter em 2010, mas algumas celebridades estiveram pouco atrás delas, revelou uma pesquisa.

Alok Choudhary, diretor do departamento de engenharia elétrica e ciência da computação da Universidade Northwestern, do Illinois, e sua equipe, analisaram os principais “trending topics” do Twitter no ano passado.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Eles descobriram que o vazamento de óleo no Golfo do México, o terremoto no Haiti e o resgate dos mineiros chilenos estiveram entre os tópicos mais comentados no Twitter e que as pessoas sobre as quais mais se tuitou foram a cantora Lady Gaga, o ator Mel Gibson e o ídolo pop Justin Bieber.

A NPR News, o The New York Times, a Times.com e o Wall Street Journal foram em vários casos as maiores influências sobre política e acontecimentos mundiais, mas o ator Adam Lambert, o humorista Conan O’Brien e o cantor Ricky Martin também tiveram um impacto.

“Quando se trata de assuntos mundiais, política e coisas desse tipo, essas grandes organizações noticiosas parecem vir em primeiro lugar, como principais influenciadoras”, disse Choudhary.

Em situações trágicas, contudo, as celebridades podem reinar no Twitter.

“No caso do tópico do Haiti, o cantor Adam Lambert foi o tuiteiro mais influente. No tópico do resgate dos mineiros do Chile, o mais influente foi o humorista Conan O’Brien, sendo o cantor Ricky Martin o número 2.”

De acordo com Choudhary, uma celebridade tem mais probabilidades de exercer impacto sobre um grande acontecimento se possui grande número de seguidores ativos no Twitter, se gozar de celebridades e também se tiver interesse sincero naquilo sobre o qual escreve no Twitter.

Os resultados do estudo são baseados num site que Choudhary desenvolveu, www.pulseofthetweeters.com, para classificar os tuiteiros mais influentes em rankings, usando para isso uma garimpagem maciça de dados em textos, análises de rede e medições de respostas em tempo real.

Choudhary disse que mais de 75 por cento dos tuítes sobre Lady Gaga e Justin Bieber em 2010 foram positivos. No caso de Mel Gibson, que fez manchetes no ano passado devido à divulgação de telefonemas irados que ele deu para a mãe de sua filha bebê, os tuítes foram sobretudo negativos.

Bieber foi também o maior influenciador tuiteiro sobre o seriado “CSI”, mas o “trending topic” maior foi sobre a atuação de Bieber no seriado.

Choudhary disse que os principais tópicos esportivos foram o jogador de basquete Lebron James, os jogadores de futebol americano Brett Favre e Michael Vick, Wimbledon e o time de futebol inglês Manchester United, mas que não houve um influenciador claro, diferentemente do E! Online, que exerceu o maior impacto sobre premiações como os Grammy e os American Music Awards.