RIM anuncia tablet 4G - Link - Estadão

O interesse empresarial pelo novo tablet da Research in Motion é “imenso”, afirmou a companhia ao anunciar planos para lançar uma versão 4G do aparelho com a Sprint Nextel, na metade do ano.

A RIM ofereceu pela primeira vez na quarta-feira uma demonstração do PlayBook, um tablet com tela de toque de sete polegadas que entrará em concorrência direta com o Apple iPad quando a versão Wi-Fi for lançada, provavelmente em março.

“Nas grandes empresas, a discussão é sobre compras da ordem de dezenas de milhares de exemplares, já quando do lançamento”, disse Jeff McDowell, vice-presidente sênior de marketing empresarial e de plataformas da RIM.

Ele afirmou que as grandes empresas estão vendo o PlayBook como tão essencial para seus funcionários quanto um telefone ou computador. “Não é algo que elas desejem adotar aos poucos.”

O tablet da RIM talvez seja o mais aguardado rival do iPad em meio ao grande número de novos concorrentes dispostos a desafiar a Apple e conquistar uma fatia de um mercado em rápido crescimento — cujas vendas devem ultrapassar os 50 milhões de unidades no ano que vem.

McDowell disse que a RIM havia decidido optar pela Sprint para seu primeiro tablet compatível com rede sem fio de alta velocidade porque a operadora “tem a rede 4G de maior presença no momento.”

A escolha da Sprint, terceira maior operadora norte-americana de telefonia móvel, como primeira parceira de telefonia da RIM foi interessante, já que a Sprint utiliza uma tecnologia de rede sem fio de alta velocidade incompatível com as redes que estão sendo criadas pelas duas maiores operadoras de telefonia móvel dos Estados Unidos.

O PlayBook — que apresenta um processador rápido de núcleo duplo — teve desempenho suave na apresentação, carregando sites e aplicativos rapidamente e executando com facilidade vídeos em formato Flash encontrados na Internet.

O aparelho pesa menos de 400 g, tem espessura de cerca de 10 mm e conta com um revestimento de borracha fina.

