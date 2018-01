RIM considera dividir negócio em dois; diz jornal - Link - Estadão

Dona dos aparelhos Blackberry e do tablet Playbook separando a unidade responsável pela produção de dispositivos

FOTO: Reuters

LONDRES – A fabricante do BlackBerry, Research in Motion, está considerando dividir seus negócios em dois, separando a problemática divisão de produção de aparelhos da rede de mensagens, publicou o jornal The Sunday Times.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

A RIM, que no mês passado contratou o JP Morgan e RBC Capital para avaliar opções estratégicas, pode separar sua divisão de aparelhos em uma companhia listada separada, ou até vendê-la, informou o jornal britânico sem citar fontes.

Potenciais comprados incluem Amazon e Facebook, segundo o jornal, que acrescentou que a rede de mensagens da RIM também pode ser vendida, ou aberta a rivais como Apple e Google para gerar receita.

Uma opção alternativa seria manter toda a companhia, mas vender uma fatia para uma empresa maior de tecnologia como a Microsoft, afirmou o jornal.

A RIM disse em um comunicado que continua a acreditar que a melhor maneira de acrescentar valor ao acionista é executar seu plano de reestruturação.

/REUTERS