RIM deve cortar 2 mil postos de trabalho - Link - Estadão

Dona dos aparelhos Blackberry passa por reestruturação e já perdeu sua principal advogada, responsável por patentes

FOTO: Reuters

TORONTO - A Research In Motion (RIM) está se preparando para uma reestruturação radical que começará nas próximas semanas, em um movimento que eliminará pelo menos 2 mil empregos em todo o mundo, informou Globe and Mail no sábado, citando fontes anônimas.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ e no Tumblr

O jornal canadense, citando várias fontes próximas à empresa, informou que a próxima rodada de demissões está prevista para perto de 1º de junho, um dia antes do final do primeiro trimestre fiscal da fabricante dos smartphones BlackBerry.

Uma fonte próxima à empresa disse à Reuters que as demissões iminentes poderiam afetar até 6 mil pessoas de diversas divisões, entre elas, das áreas jurídicas, marketing, vendas, operações e recursos humanos. Um porta-voz da RIM contatado se recusou a comentar a reportagem.

No entanto, ele observou as declarações feitas pelo presidente Thorsten Heins, e o diretor financeiro da empresa, Brian Bidulka, durante a última conferência da RIM sobre os resultados da companhia. Os executivos falaram sobre um plano para aumentar a eficiência e economizar US$ 1 bilhão no ano fiscal. Ela disse que a RIM tem atualmente cerca de 16.500 funcionários em todo o mundo.

Em março, a RIM relatou uma perda para o quarto trimestre, quando o novo presidente anunciou as medidas de reformulação estratégica. Depois de ser dominante no mercado de e-mail por wireless, a RIM perdeu mercado para a concorrência implacável da Apple, com o iPhone, e para os telefones usando o software Android, do Google.

A RIM já passou por uma rodada de reestruturação. Em julho do ano passado anunciou planos de eliminar cerca de 11% de sua força de trabalho, ou cerca de 2 mil postos de trabalho.

Principal advogada fora. A principal advogada da Research In Motion renunciou ao cargo e em breve deixará a fabricante do BlackBerry, informou a RIM nesta segunda-feira, 28, sendo a mais recente executiva de longa data a deixar a empresa desde que Thorsten Heins assumiu como presidente-executivo neste ano.

A saída da vice-presidente do departamento jurídico, Karima Bawa, que foi parte de diversas disputas legais sobre patentes e ajudou a redigir muitos dos acordos comerciais da RIM, segue a renúncia do chefe de vendas globais da empresa, Patrick Spence, na semana passada.

A RIM disse que Karima estava em discussões com a RIM sobre sua intenção de se aposentar por algum tempo, e planejava ficar para dar apoio à transição e contratação de um substituto.

/REUTERS

—-

Leia mais:

• Correndo atrás (enquanto é tempo)