RIM deve lançar serviço de streaming de músicas - Link - Estadão

Celulares BlackBerry e tablets PlayBook devem ganhar plataforma de download de músicas

NOVA YORK/TORONTO – A fabricante do BlackBerry, Research In Motion (RIM), está perto de lançar seu próprio serviço de streaming de músicas, que irá operar em todos os seus aparelhos móveis, de acordo com quatro pessoas familiarizadas com os planos da empresa.

—-

O novo sistema é, provavelmente, parte de uma tentativa da RIM de aperfeiçoar seu serviço BlackBerry Messenger, à medida que ela compete com fortes plataformas de rivais como a da Apple e o Android, do Google.

A RIM está em negociações finais com as principais gravadoras, que incluem a Universal Music, da Vivendi, a Sony Music, da Sony, a Warner Music e a EMI.

O lançamento do novo serviço deve ser anunciado em 5 de setembro, Dia do Trabalho nos Estados Unidos.

Um porta-voz da RIM não quis comentar a notícia, mas disse que o BlackBerry Messenger é uma das maiores redes sociais móveis no mundo.

A RIM tem melhorado a oferta do seu BlackBerry Messenger, popularmente conhecido como BBM, desde que anunciou sua “plataforma social” em setembro do ano passado, quando revelou o tablet PlayBook.

O PlayBook vem com a loja de músicas 7digital. A loja inclui cerca de 13 milhões de faixas, e as compras feitas pelo PlayBook podem ser transferidas para outros aparelhos. Os smartphones BlackBerry não oferecem uma maneira oficial da RIM de comprar músicas.

/ Yinka Adegoke e Alastair Sharp (REUTERS)