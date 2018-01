RIM é processada por violação de patentes - Link - Estadão

Empresa holandesa acusa a fabricante do BlackBerry de ter infringido patentes de design e transmissão de dados

FOTO: Reuters

A Research In Motion (RIM) pode adicionar uma reclamação sobre infração de patentes à sua longa lista de problemas depois que uma companhia holandesa de semicondutores afirmou nesta terça-feira, 3, que arquivou um processo contra a fabricante do BlackBerry.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Uma afiliada da NXP Semiconductors alega que versões do telefone BlackBerry, da RIM, e o computador tablet PlayBook infringiram patentes lançadas pela companhia holandesa entre 1997 e 2008. As patentes em questão referem-se a design, transmissão de dados e outras características dos dispositivos.

A NXP exige a suspensão das alegadas violações e procura recuperar o que afirma de lucro perdido, royalties razoáveis, e os danos triplos por infrações intencionais. Não foi especificado o valor em dólar que a companhia está buscando da fabricante de telefones celulares, cujo preço de ações despencou cerca de 80% no ano passado, quando viu sua participação de mercado erodir.

/ REUTERS