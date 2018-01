RIM lança tablet Playbook no Brasil - Link - Estadão

Modelo de 16 GB custará R$ 1.299; ‘Estado’ lança aplicativo para BlackBerry App World

SÃO PAULO – A Research In Motion (RIM) lançou nesta quarta-feira, 19, seu tablet PlayBook no Brasil. O aparelho é Wi-Fi, tem tela de 7 polegadas, peso de 425 gramas e processador Dual Core de 1 GHz e e duas câmeras (a frontal tem 3 megapixels e a traseira, 5 megapixels). O modelo de 16 GB custará R$ 1.299, o de 32 GB, R$1.599 e o de 64 GB, R$ 1.949.

Durante a coletiva de imprensa realizada em Sã Paulo, a empresa também anunciou dez novos aplicativos que estarão disponíveis na BlackBerry App World. Entre eles está o aplicativo de O Estado de S. Paulo, que permite a leitura do jornal impresso com funcionalidades que enriquecem a experiência do usuário. Devido a uma parceira entre o Estado e a RIM, quem comprar o PlayBook no varejo recebe seis meses de assinatura digital grátis.

O PlayBook estará à venda nas lojas Americanas.com, Fnac, Livraria Saraiva, Shoptime e Submarino.

/ com informações da Agência Estado

