RIM nomeia novos chefes de operações e de marketing - Link - Estadão

Ação faz parte da reestruturação interna promovida pelo CEO Thorsten Heins

Heins falou sobre a necessidade de foco da empresa durante o BlackBerry World, em Orlando, na semana passada. FOTO: David Manning/Reuters

BANGALORE – A Research In Motion, fabricante dos celulares BlackBerry, informou nessa terça-feira, 8, ter nomeado um novo vice-presidente operacional e também indicado um vice-presidente de marketing.

Kristian Tear assumirá como chefe de operações. Tear foi vice-presidente executivo da Sony Mobile Communications.

Para comandar o marketing foi apontado Frank Boulben, que era vice-presidente de estratégia, marketing e vendas da LightSquared.

Na semana passada, a empresa canadense disse que estava perto de contratar um chefe de marketing para trabalhar em uma mensagem unificada sobre a nova geração do BlackBerry, que deve determinar o futuro da companhia.

