RIM pode substituir CEOs no conselho - Link - Estadão

Jornal canadense afirma que a fabricante do BlackBerry está considerando afastar os CEOs do conselho da empresa

TORONTO – A Research In Motion (RIM) está à beira de retirar seus co-presidentes executivos de suas cadeiras como membros do conselho da empresa, informou a reportagem de um jornal canadense nesta terça-feira, 3, o que levantou as esperanças entre os investidores da fabricante dos smartphones BlackBerry.

Os co-CEOs da RIM Mike Lazaridis (à esq.) e Jim Balsillie podem ter de deixar o conselho da empresa. FOTO: Mike Cassese/REUTERS – 14/07/2009

—-

As ações da empresa canadense subiram mais de 7% depois da reportagem do National Post dizer que Barbara Stymiest, que tem uma atuação independente no conselho da RIM, está liderando uma corrida para substituir Mike Lazaridis e Jim Balsillie no conselho. O jornal citou “fontes familiarizadas com os assuntos”, sem nomeá-las.

“Qualquer conversa sobre um conselheiro independente vai dar um impulso na companhia. Vai aumentar o valor de a empresa se desprender”, disse o analista Colin Gillis, do BGC Partners.

As ações da RIM cederam 75% no ano passado depois de uma série de alertas sobre os lucros, e de um lançamento mal feito e vendas ruins do seu tablet PlayBook.

A queda íngreme fez analistas e investidores levantarem questões se a RIM deveria considerar outras alternativas estratégicas, como a divisão da empresa ou uma venda direta.

Lazaridis e Balsillie são consecutivamente o segundo e o terceiro maiores acionistas da RIM. Cada um detém pouco mais do que 5%¨das ações. Para os analistas, eles provavelmente devem resistir a tais medidas.

“Elas podem romper a laço que os atuais CEOs e conselheiros têm na empresa”, disse Gillis, se referindo a qualquer movimento para retirá-los do conselho.

A RIM — com sede na cidade de Waterloo, estado de Ontario — concordou em junho fazer estudos sobre a sua incomum estrutura corporativa. A empresa se comprometeu a divulgar um relatório aos investidores em janeiro, evitando por pouco uma queda na confiança na última reunião anual da RIM.

Barbara Stymiest, ex-chefe executiva de operações e diretora de comunicações do Royal Bank of Canada e ex-CEO da Bolsa de Valores de Toronto, entrou no conselho da RIM em 2007.

A RIM não respondeu diretamente à reportagem do jornal, mas disse que uma comissão de diretores independentes estava preparando suas recomendações sobre a estrutura da RIM para o dia 31.

/ REUTERS