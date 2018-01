RIM prevê crescimento - Link - Estadão

O co-presidente da RIM, Jim Balsillie, com o Playbook em mãos. FOTO: Aly Song/REUTERS

A fabricante do smartphone BlackBerry, Research In Motion, espera que as vendas do aparelho cresçam dois terços em dois anos, se o desempenho da empresa continua “moderado”, disse o co-presidente da companhia nesta quarta-feira, 10.

O executivo também afirmou que a demanda corporativa pelo BlackBerry manteve-se forte e que os negócios na Ásia não foram afetados por questões de segurança, reduzindo as preocupações de investidores de que a companhia canadense continua perdendo participação de mercado para rivais como Apple e Google.

“Estamos perto de 60 milhões de assinantes do BlackBerry agora e se continuarmos com performance moderada podemos chegar a 100 milhões (de assinantes) em dois anos”, disse o co-presidente da RIM, Jim Balsillie, à Reuters, em entrevista durante o fórum de empresários do G20, em Seul.

Balsillie disse que a companhia vai lançar o tablet PlayBook no primeiro trimestre do ano que vem na América do Norte, antes do lançamento global, no segundo trimestre.

O tablet começará a contribuir nas vendas da RIM “rapidamente”, disse.

