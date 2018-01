RIM vai mal e perde investidores - Link - Estadão

??? Após publicar resultados do balanço trimestral, ações da fabricante do Blackberry caíram 20% em uma noite

O presidente Mike Lazaridis apresenta o Playbook em maio. FOTO: Robert Galbraith/Reuters

TORONTO – Os fracos resultados trimestrais da Research In Motion e seu fracasso em oferecer uma estratégia clara para se recuperar de seu declínio fizeram com que suas ações caíssem mais de 20% nesta sexta-feira, 17.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Os papéis da fabricante do BlackBerry atingiram seu menor nível em quase cinco anos na manhã seguinte à divulgação do balanço trimestral, que ficou atrás das próprias previsões fracas da RIM. As ações acumulam queda de mais de 60% desde fevereiro.

Ainda mais preocupante é o fato de que alguns acionistas da companhia estão mostrando ter intenções de abandoná-la. Um dos maiores investidores da RIM, Jarislowsky Fraser, já reduziu sua participação pela metade, de acordo com a Bloomberg. Outro investidor está dando à RIM seis meses para pôr seus negócios em ordem.

“Acho que nos próximos seis meses teremos uma ideia muito melhor da situação em que estamos”, disse o diretor de um fundo com participação marjoritária. “Eles mostraram uma estratégia de negócios e estamos medindo sua habilidade de executá-la”

A RIM teve lucro líquido de US$ 695 milhões, ou US$ 1,33 a ação, e receita de US$ 4,9 bilhões. Analistas esperavam lucro de US$ 1,32 a ação e receita de US$ 5,1 bilhões.

Um ano atrás, a RIM havia lucrado US$ 1,38 a ação e obtido receita de US$ 4,24 bilhões.

/ Alastair Sharp (Reuters)