Rival do Uber planeja maioria da frota autônoma em cinco anos - Link - Estadão

Reuters O Lyft é um dos principais rivais do Uber nos Estados Unidos

Principal rival do Uber nos Estados Unidos, o Lyft não quer ficar para trás no novo capítulo da guerra dos aplicativos de transporte: os carros sem motorista. Se, no início deste mês, o Uber iniciou testes em Pittsburgh, o Lyft planeja a primeira fase de seus testes com veículos autônomos para o início de 2017.

Na primeira fase, os veículos poderão ser usados pelos usuários do Lyft apenas em rotas específicas, nas quais a tecnologia terá garantia de conseguir navegar os usuários. As novidades foram divulgadas pelo presidente da empresa, John Zimmer, em uma publicação no site Medium.

Na segunda fase, a frota autônoma poderá rodar em qualquer lugar, mas apenas até 41 km/h. "Enquanto a tecnologia amadurece e seu software encontra ambientes mais complexos, os carros se tornarão mais rápidos". Na terceira e última fase do plano, que a empresa espera alcançar entre 2021 e 2022, todas as corridas do Lyft serão feitas com carros autônomos – e na sequência, aposta Zimmer, haverá uma queda considerável na venda de carros nos Estados Unidos.

O plano surge quase um ano depois que o Lyft recebeu um investimento de US$ 500 milhões da General Motors, em janeiro deste ano, em troca de 10% de participação na empresa. Além do financiamento, a GM também assinou um acordo para construir carros autônomos com a Lyft.