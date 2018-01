Robô japonês é o primeiro capaz de pular - Link - Estadão

O Ropid ainda é minúsculo, mas os avanços conquistados com ele poderão equipar robôs muito maisores. Até hoje, um dos poucos autômatos humanóides que consegue se locomover com relativa desenvoltura é o Asimo, da Honda. A diferença é que o Asimo depende de um sistema de estabilização muito mais caro e complexo que o Ropid.

Uma nova geração que unisse as tecnologias do Ropid e do Asimo poderia viabilizar a adoção de robôs em larga escala, exatamente como os carros são utilizados hoje.

A habilidade de pular demorou milhões de anos para ser alcançada pelos seres vivos. Além de aprender a lidar com o equilíbrio, os primeiros animais saltadores precisaram evoluir ao estágio de conseguir tendões em seus membros inferiores. Os tendões agem como uma espécie de elástico orgânico, compensando o impacto sobre as articulações e permitindo que a energia dos músculos seja utilizada para movimentos instantâneos, como o pulo.