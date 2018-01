Robôs auxiliam lojas online em entregas na China - Link - Estadão

REUTERS/Anita Li O fundador da BEST Inc Johnny Chou aposta na revolução robótica no sistema de entregas da China

As principais empresas de entrega da China, como JD.com, S.F. Express, Best e ZTO Express estão testando robôs para realizar serviços de entrega. Segundo o diretor de estratégia da JD Logistics, Bao Yan, "os salários estão subindo e o custo de tecnologia está diminuindo", o que justifica os altos investimentos na tecnologia. Outros executivos dizem que os salários na indústria, que possui cerca de 3 milhões de trabalhadores, estavam ultrapassando o crescimento econômico do país.

As empresas Best e Koala estão usando robôs que conseguem transportar até uma tonelada de mercadoria pelos depósitos para ajudar empacotadores humanos. ‘’A taxa de adesão dos robôs entre as empresas chinesas é muito ágil. A economia se desenvolve tão rápido que todos correm para competir’’, conta o fundador da Best, Johnny Chou.

As varejistas online Alibaba, JD.com e S.F. Express também estão investindo em drones. Apesar de poucas empresas terem recebido licença para tanto, os executivos da indústria são confiantes de que cada vez mais partes da cadeia logística verão máquinas substituirem trabalhadores humanos. “Talvez nem precise de dez anos para alcançar completamente a distribuição por drones. Os avanços estão acontecendo muito depressa.”, diz Chou.