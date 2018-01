Robozinho da Sony persegue rostos e tira fotos sozinho - Link - Estadão

Parece um ovni, mas é tecnologia japonesa em sua melhor forma. A Sony anunciou o lançamento no Brasil do Party-Shot, um autômato que é conectado às novas câmeras DSC-TX1 e DSC-WX1. As câmeras fazem o processamento da imagem e operam os motores do Party-Shot. O aparelhinho, muito silencioso, permite que se tire fotos sem interferência humana.

É só deixá-lo em uma mesinha ou balcão que ele altera o ângulo de visualização e procura o rosto das pessoas, para fazer as fotos. O sistema de processamento das câmeras é avançado. Além de conseguir rastrear várias pessoas, as câmeras conseguem fazer enquadramentos interessantes, usando o zoom de maneira inteligente.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/kYZZ8i5e-08" width="480" height="295" wmode="transparent" /]

O Party-Shot pode ser usado em conjunto com um tripé. Ele utiliza alimentação própria, 3 pilhas AA recarregáveis, com autonomia de 1:30 a 2 horas.

Com lançamento previsto para novembro, o Party-Shot custará R$ 699. As câmeras compatíveis, TX1 e WX1, custam R$ 2.499 e R$ 2.100, respectivamente.