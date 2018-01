Rockmelt; o navegador social; chega aos celulares - Link - Estadão

Rockmelt; o navegador social; chega aos celulares

O Rockmelt, o navegador que agrega abas do Facebook, Twitter e feeds na mesma tela, lança agora sua versão para o iPhone. O browser pertence a Eric Vishria e recebeu apoio de fundador do Netscape, Marc Andreessen. O chamado “navegador social” deve levar os mesmos recursos do desktop para as plataformas móveis.

03/05/2011 | 17h07

Por Murilo Roncolato - O Estado de S. Paulo