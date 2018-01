'Rolling in The Higgs' é ciência pop - Link - Estadão

Físico canadense transforma música de Adele em homenagem ao bóson de Higgs

SÃO PAULO – O mestrando em física canadense Timblais decidiu levar a paródia a um nível mais alto. Pegou a base da canção “Rolling In The Deep”, da cantora inglesa Adele, e transformou sua letra numa homenagem à descoberta do bóson de Higgs, a partícula que pode explicar origem da matéria e do Universo.

—-

A letra começa dizendo: “Há um colisor sob Genebra/Alcançando energias que nós nunca alcançamos antes”, uma referência às experiências no Grande Colisor de Hádrons (LHC), que fica na fronteira a Suíça e a França. ”Rolling in The Higgs” é o primeiro do projeto “A Capella Science“, que vai misturar as duas paixões do físico: criatividade e ciência.

O primeiro “single” do projeto está disponível para download no iTunes. De graça, pelo bem da ciência.