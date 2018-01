Romeu e Julieta 2.0 - Link - Estadão

A história de amor mais conhecida da literatura mundial chegou ao Twitter. A Royal Shakespeare Company recriará Romeu e Julieta através de tweets.

Ela é @julietcap16: Julieta Capuleto, 15 anos. A versão do século 21 conta a história de uma adolescente comum, filha de um rico empresário e orfã de mãe que reclama de ter de ir à escola. Ela se apresentou ontem: “Ainda não me apresentei! Meu nome é Julieta. Eu tenho 15 anos e sou MUITO orgulhosa de ser uma Capuleto”, escreveu ela no Twitter.

Logo depois, Julieta postou seu primeiro vídeo no YouTube – um tour pelo seu quarto:

Ele é Jago. Estuda na mesma escola de Juliet e, em vez do Twitter, usa o Tumblr para contar sua parte da história.

A partir daqui, a trama acontecerá em quatro mil tweets em tempo real. Acompanhe pelos blogs e pelo site do projeto.

(via Guardian)