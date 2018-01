Roteirista de 'A Rede Social' pode assinar filme sobre Steve Jobs - Link - Estadão

Segundo jornal, Aaron Sorkin foi convidado pela Sony Pictures para adaptar a biografia ao cinema

SÃO PAULO – Mesmo sem ter garantido os direitos da biografia Steve Jobs, lançada na segunda-feira, 24, a Sony Pictures já teria escolhido um nome para assinar o roteiro do filme. Segundo o jornal Los Angeles Times, o roteirista do filme A Rede Social, Aaron Sorkin, foi convidado pelo estúdio para adaptar a obra para os cinemas e estaria estudando a proposta. Tanto a Sony quanto Sorkin não quiseram comentar o assunto.

Aaron Sorkin venceu o Oscar de melhor roteiro adaptado neste ano por ‘A Rede Social’. FOTO: REUTERS/Danny Moloshok

Com o sucesso de A Rede Social – filme sobre o criador do Facebook, Mark Zuckerberg — o nome de Sorkin se tornou recorrente dentro da Sony. Em fevereiro, ele ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado pelo filme e está prestes a estrear O homem que mudou o jogo, outra grande aposta do estúdio.

Caso a notícia seja confirmada, esta não será a primeira vez que Jobs cruzará o caminho de Sorkin. No ano passado, o executivo da Apple procurou o roteirista para escrever um filme para a Pixar. Sorkin não aceitou a proposta, alegando que seria incapaz de dar vida a objetos inanimados.

Desde a morte de Steve Jobs, no dia 5, a Sony Pictures vem negociando com o autor da biografia, Walter Isaacson, para transformar sua obra em filme. Segundo o site Deadline, o estúdio estaria disposto a pagar cerca de US$ 1 milhão pelos direitos do projeto. Mark Gordon, premiado produtor de O Resgate do Soldado Ryan, já teria sido escalado como produtor. O acordo, no entanto, ainda não foi concluído.

Única biografia autorizada do cofundador da Apple, o livro Steve Jobs foi baseado em quase cinquenta entrevistas feitas com o executivo ao longo de dois anos. Dezenas de outras pessoas que conviveram com ele também foram ouvidas. Originalmente o livro seria lançado no dia 21 de novembro. Com a morte do “pai da Apple”, a obra foi lançada na segunda-feira pela editora Simon & Schuster nos EUA e pela Companhia das Letras no Brasil.