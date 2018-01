Roubo de música - Link - Estadão

Dois jovens hackers alemães são acusados de terem roubado músicas de artistas como Lady Gaga, Justin Timberlake, Ke$ha e Kelly Clarkson e vendê-las online, o que forçou um lançamento antes da hora de diversos singles dos músicos, afirmaram autoridades nesta sexta, 3.

Um estudante de 18 anos da cidade de Duisburg e seu cúmplice, um homem de 23 anos da cidade de Wesel, estão sendo investigados por usar um programa espião (trojan) para invadir o computador dos artistas 12 meses antes de serem descobertos, afirmou o procurador-chefe de Duisburg, Rolf Haferkamp, à agência Associated Press.

Durante o período, os jovens lucraram mais de 10 mil euros (cerca de R$ 22,5 mil) vendendo as músicas ilegalmente roubadas dos computadores dos artistas. Haferkamp não quis detalhar quais canções foram roubadas. Ambos os acusados vivem com seus pais nas cidades do oeste da Alemanha, distantes cerca de 30 quilômetros uma da outra.

De sua casa, o jovem de 18 anos conhecido como “DJ Stolen”, cujo nome foi identificado pela imprensa alemã como Deniz A., disse à agência de notícias que não tem tido mais contato com o seu cúmplice, Christian M. “Faz um tempo que não falo com ele”, afirmou.

Deniz A., alemão de origem turca, se recusou a comentar o caso e a dar mais detalhes, afirmando que seu advogado o aconselhou a não conversar com a imprensa.

De acordo com os veículos de comunicação alemães, ambos os jovens esconderam um trojan em um arquivo de MP3 enviado para o e-mail oficial dos artistas, dos seus empresários e de suas gravadoras.

Deniz A. também é acusado de ter roubado uma foto sexualmente comprometedora de um dos artistas e de usar a imagem para chantageá-la. Haferkamp não quis informar de qual artista se tratava.

O advogado de Deniz A., Burkhar Benecken, disse à Associated Press que assumiu o caso apenas nesta quinta, 2, e ainda não havia analisado os inquéritos policiais e judiciais do seu cliente.

Ele disse que conversou com Deniz A. por uma hora na quinta-feira, e que seu cliente disse à polícia “ter cometido erros”. Ele não disse se Deniz A. havia confessado o crime, como relatado pela imprensa local.

“Definitivamente, meu cliente cometeu alguns erros e ele já contou isso à polícia”, disse Benecken. “No entanto, estou convencido que ele não é este grande usurpador que todos estão tentando pintar — isso é exagero.”

O advogado descreveu Denis A. como um DJ e fã de música, especialmente R&B.

“Ao vê-lo, ele parece tão inocente e jovem que você não imagina que seja capaz de causar um impacto tão grande”, afirmou o advogado.

Benecken disse que Deniz A. decidiu parar de vender ilegalmente as músicas há seis meses. Ele caracterizou o caso como “ultramoderno” e disse que, de certa forma, exemplifica “o lado ruim” da era digital “que pode facilmente usada por jovens familiarizados com a tecnologia e com muito tempo livre”.

“Deniz me disse se sentir como se estivesse em um filme. Acho que algumas vezes os jovens não diferenciam a imaginação da realidade”, afirmou.

Antes de conversar com a reportagem, Deniz A. havia dito ao jornal Bild que não esperava causar nenhum prejuízo.

“Gosto de música e só queria ouvir algumas coisas legais”, ele afirmou ao jornal. “Não sou um usurpador.”

Haferkamp disse que a polícia foi informada sobre o hacker por meio de um fã de Kelly Clarkson, que alertou os empresários da cantora sobre as músicas disponíveis online.

Um porta-voz da polícia de Duisburg disse sob anonimidade que os dois estavam sendo investigados “há vários meses” e que o inquérito tem mil páginas sobre os jovens.

Haferkamp disse que a investigação deve ser concluída em janeiro, e pode gerar uma acusação criminal. Se condenados, eles podem ser sentenciados até cinco anos de prisão e multa pelos danos causados.

Clarkson e Ke$ha são representados pela RCA, e Timberlake pela Jive, ambas gravadoras são subsidiárias da Sony. A Sony da Alemanha não comentou o caso.

A porta-voz da Jive, Wendy Washington, disse por e-mail que “o caso ainda está sob investigação e por isso a gravadora não vai comentá-lo”.

Lady Gaga é representada pela Universal Music. Seu empresário na Alemanha não retornou aos pedidos de entrevista.

/ Mary Lane, com colaboração de Kirsten Grieshaber (ASSOCIATED PRESS)