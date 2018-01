Roupas de OLED - Link - Estadão

O estilista inglês Gareth Pugh apresentou em um comercial suas roupas feitas com os diodos orgânicos emissores de luz. O vestido é feito com um tecido coberto com uma camada fina de OLED, que muda de cor através de sinais eletrônicos.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/KUeOGQlvuzs" width="425" height="344" wmode="transparent" /]

O OLED ainda não é utilizado em larga escala pela indústria eletrônica. Embora economize energia e propicie uma imagem de qualidade incrível, o material ainda é muito caro para o consumidor final.

A Sony foi a primeira marca a lançar uma televisão de OLED – a tela de 11″ custa US$ 2,5 mil. A LG lançará uma de 15″ no ano que vem, mas ainda não se sabe o preço.

