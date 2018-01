RSS: Play! - Link - Estadão

O Google Reader está testando uma nova forma de visualização dos feeds, o Google Reader Play. Conforme informado no blog oficial do serviço, o produto não vai substituir o layout atual, é apenas uma nova forma de reunir tudo que o usuário acha de interessante na web. Por enquanto, a nova versão está disponível apenas no Google Labs e para experimentação, mas, futuramente, o usuário poderá escolher entre uma forma de visualização e outra.

Não é necessário ter uma conta para usar Reader Play, mas só as pessoas logadas poderão usar as funções “gostar”, “estrela” e “categorias”, que possibilitam ao usuário personalizar e organizar seu leitor de feeds. Com as informações vindas dessas funcionalidades, o Google promete sugerir coisas bem parecidas com o gosto do usuário e que podem interessá-lo.

No Google Reader Play, as notícias são mostradas uma por vez, ocupando a tela inteira, como em uma apresentação de slides. As fotos ficam maiores e os vídeos ganham a função de autoplay. Para navegar, é só ir para frente ou para trás com as setinhas laterais ou clicar em um quadrinho da barra inferior. As modificações e marcações feitas no Reader clássico serão vistas na versão Play e vice-versa.