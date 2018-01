Rubem Fonseca é o primeiro autor multiplataforma no Brasil - Link - Estadão

Rubem Fonseca é o primeiro autor multiplataforma no Brasil

O romancista mineiro Rubem Fonseca será o primeiro autor brasileiro a ter um livro lançado em versões para Kindle e iPod além do formato tradicional em papel. “O Seminarista”, da editora Agir, chegou às livrarias de todo o país no último sábado (7). A obra será lançada para o leitor de e-books da Amazon e no aplicativo de iPhone até o fim de novembro.

12/11/2009 | 13h22