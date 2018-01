Rumor sobre compra da Sony pela Apple eleva ações - Link - Estadão

As ações da Sony chegaram a avançar quase 3% nesta terça-feira, 26, após informações de que a companhia japonesa seria um potencial alvo de aquisição da Apple.

A especulação foi fortalecida por uma reportagem publicada no sábado pelo site Barron, afirmando que a Apple estaria considerando uma grande aquisição e apontando Adobe, Sony e Disney como potenciais alvos.

Uma porta-voz da Sony, Sue Tanaka, disse que a empresa não comenta rumores ou especulações.

Durante teleconferência com investidores e jornalistas em 18 de outubro, o presidente-executivo da Apple, Steve Jobs, foi questionado sobre o que a companhia faria com os US$ 51 bilhões em caixa.

“Gostaríamos de nos manter preparados porque acreditamos que existirão uma ou mais oportunidades estratégicas no futuro”, disse Jobs.

Alguns analistas foram céticos quanto à viabilidade de uma aquisição.

“Se a Apple tentar comprar a totalidade da Sony, será uma oferta hostil, e isso provavelmente não vai acontecer no Japão”, disse um analista em Tóquio, que pediu para não ser identificado.

“Não acredito que a Sony gostaria de se unir à Apple, considerando que está trabalhando com o Google para concorrer com ela”, acrescentou.

As ações da Sony fecharam com alta de 0,7% nesta terça-feira.

