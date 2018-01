Rumores: novas cores e especificações do novo iPhone - Link - Estadão

As informações devem ser recebidas com cautela, já que o site não revela que fonte misteriosa e onisciente seria essa. Mas algumas delas parecem bem atraentes:

32GB e 16GB de armazenamento (substituindo os 8GB e 16gB da versão anterior)

Os preços em dólar, US$ 199 e US$ 299, serão mantidos

Câmera de 3.2 megapixels

Gravação e edição de vídeo

Envio de vídeo e fotos via MMS

Fim da borda de metal que contorna a frente do aparelho

Tela OLED

Bateria 1.5 vezes mais potente

Capacidade de processamento e RAM vão dobrar

Sintonizador de FM embutido

O logo da Apple no verso do aparelho acenderá

A parte de trás do iPhone, de plástico, será substituída por uma espécie de plástico emborrachado

O telefone será ainda mais fino

Bússola embutida

A câmera, o GPS, a bússola e o Google Maps vão trabalhar de forma integrada, para identificar imagens e localizá-las

Orientação de direções (como em um GPS)

Lançamento no dia 17 de julho

Se os rumores forem verdade, o novo iPhone terá solucionado 99% das reclamações atuais dos usuários do aparelho.

Outras fontes vazaram informações como a nova disponibilidade de cores do aparelho – seriam várias, e um usuário do Flickr até fez uma montagem em vídeo para demonstrar como seriam os novos iPhones coloridos:

O MacRumors.com também disponibilizou uma suposta imagem do verso do novo aparelho, com o material ‘emborrachado’ e o logo da Apple aceso: