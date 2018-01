Rupert Murdoch apoia a 'Sopa' e critica Obama - Link - Estadão

O magnata dono do jornal ‘Wall Street Journal’ e do canal Fox News apoiou a lei antipirataria e criticou Obama

FOTO: Jessica Rinaldi/Reuters

SÃO PAULO – A posição do magnata de música Rupert Murdoch veio à tona nesse sábado, 14, à noite: o dono da News Corp. diz apoiar a Sopa, a restritiva proposta antipirataria que está sendo discutida pelo governo americano.

Murdoch, dono da News Corp., assumiu a posição pelo Twitter. Primeiro disse que Barack Obama “entregou a sua parte aos ‘mestres do pagamento’ do Vale do Silício, que ameaçam os criadores de software com pirataria”. A Casa Branca se manifestou publicamente também neste sábado se dizendo contra a lei.

O Google, segundo Murdoch, é o “líder em pirataria” que transmite filmes de graça e vende publicidade com isso. “Não me admira despejarem milhões em lobby”, escreveu Murdoch.

Depois da polêmica, o bilionário voltou a tocar no assunto. Disse que buscou pelo filme Missão Impossível no Google, que apresentou vários links para baixar o filme ilegalmente nos resultados da busca. “Sem querer o Google bloqueia muitas outras coisas indesejadas”, disse Murdoch.

A resposta do Google também veio pelo Twitter. Derek Slater, diretor de políticas públicas, mandou para Murdoch links com as políticas de remoção de conteúdo do Google. E ironizou: “muito legal ver Murdoch colhendo informações sobre como ele pode melhorar o seus copyrights usando o Twitter, uma plataforma dependente do DMCA” (DMCA é a lei americana para direitos autorais em meios digitais, que determina a suspensão de conteúdo em caso de infração). “Também é muito legal ver que ele tem ‘uma reclamação sobre o Google’, e que isso pode ser remediado em apenas um tweet”.