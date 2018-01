Rupert Murdoch lançará jornal para tablets - Link - Estadão

O megaempresário Rupert Murdoch. FOTO: Eddie Keogh/REUTERS

O megaempresário da comunicação Rupert Murdoch, dono do Wall Street Journal e de várias outras publicações, lançará um jornal exclusivo para tablets e smartphones.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Na edição desta sexta-feira (13), o Los Angeles Times trouxe uma grande reportagem que afirmava que a News Corp, empresa do magnata, lançará a ideia na forma de um aplicativo pago.

O periódico seria feito em conjunto com o New York Post, que também é de Murdoch. Já a direção do projeto ficaria com Jesse Angelo, atual diretor do jornal.

A ideia é que o aplicativo traga matérias curtas e conteúdo geral. “Teremos jovens lendo nossos jornais”, disse Murdoch ao LA Times, confirmando que o produto deve ser lançado até o final deste ano.

Antes de se tornar um dos maiores entusiastas dos tablets (“Ideais para o jornalismo”, disse), Murdoch era conhecido por defender que o conteúdo jornalístico na rede seja fundalmentalmente pago.