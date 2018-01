Rússia invade redes sociais contra protestos - Link - Estadão

Onda de protestos mobiliza a Rússia contra fraude eleitoral. Até o presidente Medvedev usou o Facebook para acalmar a população

O presidente Medvedev usou o Facebook para se comunicar com os manifestantes. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A Rússia está tomada pela maior onda de protestos desde o fim da União Soviética. E, para tentar contê-la, o Kremlin apelou para o Twitter e o Facebook. A ideia do governo é usar o Facebook para aproximar o presidente Dmitry Medvedev da população e tentar frear a onda de insatisfação que tomou o país após as eleições.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

As manifestações na praça do Triunfo, em Moscou, começaram depois que um vídeo no YouTube veio à tona (veja abaixo). Ele mostra um funcionário do governo preenchendo a ficha de votação para uma senhora idosa (contabilizando mais um voto para o partido pro-Putin).

Medvedev postou em sua página no Facebook no domingo um aviso de que investigaria as violações durante as eleições parlamentares. O post clama por liberdade de expressão. Teve 4,2 mil likes e recebeu 13 mil comentários – a maioria o criticando.

O Kremlin também infestou o Twitter de mensagens pró-governo, confundindo o debate. Os robôs postaram com a hashtag #???????????? mais de 10 mensagens por segundo. O governo ainda tentou convencer a maior rede social do país, VKontakte, a deletar mensagens contrárias.

Veja o vídeo: