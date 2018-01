Rússia quer controlar web após protestos - Link - Estadão

Manifestações anti-governo são as maiores desde que Putin chegou ao poder 12 anos atrás

O primeiro-ministro Vladimir Putin é apresentado a um tablet produzido por um estatal russa. FOTO: Reuters

MOSCOU – A internet deve estar sujeita à “regulamentação razoável”, declarou o chefe do Conselho de Segurança russo nesta quarta (14). A afirmação foi encarada como um novo sinal da preocupação do Kremlin com o uso de mídias sociais para a divulgação de protestos contra o governo.

Grupos de oposição e cidadãos russos usaram o Facebook e o site russo VKontakte para organizar protestos na semana passada contra a eleição parlamentar do dia 4 de dezembro. Eles acusam o processo eleitoral de ter sido fraudado para beneficiar o partido do primeiro-ministro Vladimir Putin.

Dezenas de milhares de pessoas saíram as ruas no sábado, 10, nos maiores protestos anti-governamentais desde que Putin chegou ao poder 12 anos atrás. Muitos gritavam “Rússia sem Putin!”

Opositores do governo planejam mais protestos antes da eleição de março que deve restituir Putin ao cargo de presidente.

“Tentativas de impedir as pessoas de se comunicarem são, em princípio, contraproducentes, até mesmo imorais”, disse à imprensa Nikolai Patrushev, atual secretário do Conselho de Segurança e ex-chefe da polícia federal russa (FSB).

“Entretanto, não se deve ignorar o uso da internet por criminosos e grupos terroristas. Regulamentação razoável deve, claro, ser realizada na Rússia, assim como é feita nos EUA, China e em muitos outros países”, ele disse, sem dar detalhes de como seria exercido esse controle.

Putin já declarou publicamente que a habilidade e direito do Estado de controlar a internet são limitados e sugeriu que seu governo não iria tentar nada do gênero. Analistas dizem, porém, que oficias do governo da linha dura, e próximos de Putin, gostariam de controlar a web à maneira chinesa.

O Vkontakte, o maior site social da Rússia, disse semana passada que havia negado pedido do FSB para impedir grupos de oposição de usarem o serviço para organizar protestos de rua. Um porta-voz da empresa afirmou, porém, que não houve pressões nem ameaças.

Por outro lado, os sites da Golos, uma entidade independente que monitora a eleição, e de pelo menos dois veículos de mídia que reportaram problemas na campanha, foram bloqueados por ataques de negação de serviço. A diretora da Golos, um grupo que recebe fundos do Ocidente e produz um mapa mostrando violações eleitorais, suspeita que a FSB esteja por trás dos ataques.

Oficiais russos já manifestaram preocupação quanto ao poderoso papel que a comunicação online teve na derrubada de governos do mundo árabe este ano. Um oficial sênior da FSB chegou a dizer em abril que o uso descontrolado de Gmai, Hotmail e Skype eram “uma grande ameaça à segurança nacional”.

