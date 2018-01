Rússia quer novas leis contra extremismo na internet - Link - Estadão

Governo quer critérios que permitam às forças de segurança determinar quando usuário “ultrapassa os limites”

O presidente russo Dmitri Medvedev durante uma cerimônia de entrega de prêmios em Moscou nesta terça, 22. FOTO: Denis Sinyakov/Reuters

MOSCOU – O presidente russo, Dmitri Medvedev, defendeu nesta terça, 22, a elaboração de novas leis para punir usuários que estimulam o extremismo na internet.

“É necessário elaborar critérios fixos que permitam aos serviços jurídicos e às forças de segurança determinar quando um usuário ultrapassa os limites e o mesmo deve ser julgado por isso”, defendeu Medvedev em entrevista à agência Interfax.

O presidente informou, no entanto, que não se trata de perseguir as pessoas que expressam sua opinião livremente, mas as que incitam outros usuários a cometerem atos violentos e acrescentou que “é preciso acionar a polícia e enfrentar esses indivíduos que violam os fundamentos do consenso social”.

Medvedev, no entanto, declarou que alguns debates não chegam a ser considerados extremistas, mas que mesmo assim “provocam náuseas”, sem especificar a que tipo de discussões se referia.

As declarações de Medvedev, que era considerado o porta-voz da liberdade de expressão na internet, foram dadas pouco depois de o líder russo ter retirado sua página da rede social russa “vkontakte” em apenas 24 horas após a criação de uma onda de críticas à sua gestão.

Medvedev, que recebeu a confiança da imprensa russa e de diversos blogueiros, que o viam como alternativa ao seu antecessor Vladimir Putin, decepcionou seus admiradores ao anunciar que não concorreria à reeleição, em favor de Putin.

