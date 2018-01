Rússia usará sistema de vigilância nas Olimpíadas - Link - Estadão

Apelidado de ‘Prism bombado’, sistema de vigilância russa promete monitorar telefone e internet durante evento em 2014

SÃO PAULO – Sóchi, a cidade russa que sediará as Olimpíadas de Inverno, em fevereiro de 2014, estará não apenas sob as lentes da imprensa internacional, mas também sob a intrometida vigilância invisível do “Prism” russo.

Sistema russo foi comparado ao sistema americano, revelado por Snowden. FOTO:

O nome emprestado do software de vigilância americano, revelado pelo jornalista Edward Snowden, não é por acaso. O sistema de “filtro”, defendido e aprovado em julho de 2012 como uma medida necessária de segurança, será baseado na busca de palavras-chave para censurar conteúdo “perigoso” – o tipo de conteúdo que o termo abarca ainda é um incognita – e orientar investigações.

Sem timidez, o sistema promete cobrir “todas as comunicações”, incluindo dados e comunicações feitas pela internet (softwares e serviços de chat, redes sociais e e-mail) e por telefone.

Jornalistas do jornal inglês Guardian, especialistas em serviços de segurança, analisaram documentos recentes e concluíram que emendas graves foram feitas ao Sorm (sigla para “sistema de investigação de atividades”), que dá ao serviço de informações russo (FSB), instituição sucessora da KGB, o poder de quebrar o sigilo de telecomunicações de qualquer cidadão suspeito no país.

O Kremlin quer fazer uso das facilitações legais adquiridas para monitorar atividades políticas contrárias à realização do evento esportivo e desarticular as comunicações entre ativistas, coordenando as operações com as ações de repressão nas ruas.

A agressividade do sistema já em atividade o fez ganhar o apelido de “Prism bombado” ou “Prism com anabolizantes”.

O país passa atualmente por uma forte adequação da sua infraestrutura de telecomunicações, preparando a disponibilização de cobertura telefônica e redes Wi-Fi para livre acesso à web nos arredores da vila olímpica.

“As autoridades russas querem garantir que toda conexão e movimentação online feita em Sóchi durante as Olimpíadas serão absolutamente transparentes ao serviço secreto nacional”, afirmou o jornalista Andrei Soldatov à Guardian.

O que é certo é que os 400 mil habitantes e todos os visitantes que pisarem na cidade do litoral estarão sendo observados.