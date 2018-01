Rússia vai contra declaração sobre liberdade na internet - Link - Estadão

Documento internacional pretendia consagrar liberdades fundamentais na internet, como as de expressão e reunião

VILNIUS – Rússia, Belarus e alguns países da Ásia Central bloquearam, na quarta-feira, 7, a adoção de uma declaração sobre “Liberdades fundamentais na era digital” no âmbito da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE).

“Fracassamos em conseguir um consenso”, reconheceu o presidente rotativo da OSCE, Audronius Azubalis (chanceler lituano), na sessão de encerramento da reunião ministerial realizada em Vilnius, capital da Lituânia. As decisões da OSCE são tomadas por unanimidade, por isso, a oposição de um só país já representa o veto automático.

Várias fontes, tanto diplomáticas como da OSCE, consultadas pela Agência Efe disseram que havia objeções por parte da Rússia, Belarus e de várias repúblicas centro-asiáticas, enquanto a Turquia se mostrava reticente.

A proposta – patrocinada por Estados Unidos, Alemanha, França Reino Unido e Espanha, entre outros, e apoiada pela maioria dos 56 membros da OSCE – pretendia consagrar liberdades fundamentais na internet, como as liberdades de expressão e reunião.

A declaração buscava também reafirmar a segurança e a liberdade dos jornalistas, cuja situação se mostra delicada em alguns Estados da OSCE, como Belarus, Turcomenistão e Uzbequistão.

“As liberdades fundamentais de expressão, reunião pacífica, associação e liberdade de credo se aplicam tanto a uma conversa no Twitter ou a uma reunião organizada por uma ONG no Facebook como a uma reunião em uma praça pública”, disse a secretária de Estado americana, Hillary Clinton, na terça-feira.

Cooperação política. Por outro lado, como estava previsto, os membros da OSCE decidiram melhorar a cooperação com os países associados do norte da África e do Oriente Médio, especialmente com aqueles em processo de transição democrática, como Tunísia, Egito e Líbia.

Alguns das possíveis contribuições da organização com esses países são a gestão de processos eleitorais democráticos, reformas na justiça, formação de policiais respeitosos com os direitos humanos e os valores da democracia.

Também se decidiu reforçar a cooperação com o Afeganistão, país associado à OSCE desde 2003, mas não membro de pleno direito, para onde a organização enviou quatro missões eleitorais no passado.

