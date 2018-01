Sábado ?espacial? na Campus Party - Link - Estadão

Este sábado, 30, último dia da Campus Party que realmente terá eventos (no domingo, serão feitas apenas entregas de prêmios e os campuseiros demsontarão suas barracas para ir embora) será espacial. Isso porque o grande destaque fica por conta da palestra, às 13 horas, de Marco Figueiredo, que trabalha há 17 anos como pesquisador da Nasa.

Ontem foi o dia mais agitado da Campus Party. As prováveis candidatas à Presidência Marina Silva e Dilma Rousseff visitaram o evento e Lessig deu a palestra mais aguardada.

Veja abaixo outros destaques da programação:

14h – Blogs no Brasil, são diferentes dos blogs no exterior?

Debate reúne blogueiros brasileiros e estrangeiros para debater as diferenças entre a blogosfera tupiniquim e as de outros países (há mesmo diferença?, será também conversado). Moderado por Juliano Spyer (Naozero) e com participação de Francesco Cardi (Weblogssl) Gabriel Esteffan (Fayerwayer) Adriano Silva (Gizmodo) Fábio Cipriani (Serendipidade)

15:45 – Política, blogs e redes sociais

Pedro Doria, editor de mídias digitais do Estado, será o moderador do debate sobre iniciativas como blog da Petrobrás, do Planalto e a presença dos políticos no Twitter. Participam da conversa Jorge Henrique Cordeiro ( (Blog do Planalto), Moriael Paiva (talk2), Rodrigo Garcia rodrigogarcia.com.br) e Pedro Markun (Esfera Mobi).

20h – A obra de arte da Campus Party

Estrelas da edição 2010 da Campus Party, os moddings terão seu grande momento. Às 20 horas deste sábado será feita a competição para decidir qual o melhor nmodding do evento. E ai, quem leva: Kratos, Dragão ou Lost?