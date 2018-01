Sábado livre: bolachas quase esquecidas - Link - Estadão

Difícil encontrar algum pesquisador de música brasileira que não tenha esbarrado, ou pelo menos ouvido falar, do Br Nuggets. O blog joga na web desde 2006 raridades da música brasileira – o foco é a psicodelia, mas passam por lá todos tipos de experimentações e obscuridades já produzidos no País.

O blog começou focado no universo musical dos anos 60 e 70, mas bandas atuais inspirados pela temática da época começaram a procurar o criador, Fábio Peraçoli, para divulgar sons ali. Nesses cinco anos, não é exagero dizer que o blog é a principal fonte de pesquisa musical dessa área no País.

Há cerca de 160 discos postados, e os links são atualizados com frequência para não expirarem. Cada disco postado tem, em média, de mil a 6,5 mil downloads – o que é um número bastante grande, se levarmos em consideração que muito do que foi postado ali estaria condenado à poeira e ao esquecimento.

Paêbiru, de Lula Côrtes e Zé Ramalho, um clássico da psicodelia brasileira postado por Peraçoli em 2006

Em entrevista ao Link, Peraçoli fala mais sobre o Br Nuggets:

Por que você começou o blog?

O blog começou em março de 2006. Uns três anos antes, quando comecei a me interessar por psicodelismo brasileiro, senti uma grande dificuldade em achar informações e discos do estilo. A partir do momento que consegui reunir um número considerável de discos, decidi criar o blog para compartilhar este conhecimento com os outros admiradores do psicodelismo brasileiro.

Quais são as suas inspirações e os seus caminhos para descobrir os sons postados ali?

Minha ideia é postar discos representativos, raros ou de importância histórica para o psicodelismo e achar esse material é fruto de muita pesquisa. Consulto sites especializados, outros blogs e troco informações com outros fãs do estilo, na própria internet. A maior parte dos discos eu encontro na web – seja utilizando programas de compartilhamento de arquivos ou fazendo download de outros blogs. Existem muitos que são lançados em cd, via selos independentes da Europa e dos EUA, que eu compro. Alguns eu tenho em vinil e converto para mp3.

Como os artistas novos vêem o seu trabalho?

Sei que o Br Nuggets é acessado frequentemente por integrantes de bandas que fazem um som de inspiração psicodélica e usam o blog como fonte de referência. Além disso, muitas bandas novas me mandam material, a fim de que seja divulgado no blog. O objetivo inicial do blog era focar nos anos 60 e 70, mas com o interesse crescente de bandas atuais, acabei abrindo um espaço para um pessoal mais novo, que também faz um som de qualidade.

Alguma banda já ficou especialmente feliz por ter sido ‘redescoberta’ através do BrNuggets?

Certa vez, postei um disco do cantor Fábio (meu xará), de 1972. O disco teve mais de dois mil downloads e ele me mandou um e-mail super-contente e agradecido por eu ter resgatado esse trabalho já esquecido. Como eu também não tinha muita informação a respeito da carreira dele, o convidei para escrever um texto sobre a sua trajetória, que postei no blog. Casos de filhos de integrantes de bandas que coloco no blog, que acham o trabalho dos pais, são frequentes. Um desses casos aconteceu com a coletânea de compactos dos Beatniks, de 1968. A filha de um dos integrantes da banda achou o blog e me mandou um comentário dizendo que estava muito feliz em ver ali o trabalho do pai dela, que já havia falecido.

Os blogs são um canal importante de divulgação para quem estava, de certa forma, esquecido?

Com certeza! Existe uma massificação do que é veiculado na mídia convencional. Somente por meio dos canais alternativos, como blogs e rádios virtuais, as pessoas têm acesso a estilos musicais mais específicos e antigos, que podem ter caído no esquecimento. A internet possibilita que pessoas que gostam de um mesmo estilo musical, por mais específico que seja, se “encontrem” e troquem informações, sem a necessidade de estarem geograficamente próximos.

Como você encontra informações sobre as bandas?

As informações são pesquisadas na internet – em sites especializados em música, páginas de artistas ou trocando informações com outros admiradores do psicodelismo ou até mesmo com os próprios artistas.

Você já teve problemas com infração de copyright?

Nenhum problema sério, principalmente porque posto apenas discos que não se encontram em catálogo no território nacional. Mas já tive discos que foram retirados do servidor, provavelmente por denúncia.

Você chega a se proteger contra notificações do tipo?

Não existe nada que se possa fazer para que isso não aconteça. Mas também acho que não é o caso do Br Nuggets, já que nunca tive nenhuma reclamação sobre os discos postados – pelo contrário – muitas vezes, recebo e-mails ou comentários de detentores dos direitos de determinados discos me parabenizando pelo blog e agradecendo a visibilidade dada ao trabalho do artista.