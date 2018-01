Sábado livre: lindo; mas não é pornografia - Link - Estadão

Steve Jobs e Bill Gates

“This is Not Porn”. O nome instiga, mas deixa claro: aquilo pode ser bonito, mas não há nada de vulgar. O sueco Patrik Karlsson vasculha a internet atrás de fotos raras de celebridades. Seu blog estampou Marilyn Monroe em pose de yoga, um inusitado encontro de Alice Cooper e Salvador Dalí e o encontro de dois jovens nerds que dominariam o mundo da tecnologia: Steve Jobs e Bill Gates.

Hoje o This is Not Porn tem mais de 300 imagens já postadas. Karlsson tem mais de 300 outras — em uma lista que não para de crescer — esperando para serem publicadas. Karlsson quis deixar claro que não tem o copyright de nenhuma daquelas imagens – só quer compartilhar com o mundo o que chama de “imagens bonitas”.

Peter Tosh e Keith Richards. Clique nas imagens para ampliá-las

Marilyn Monroe

Hunter Thompson, John Cusack e Johnny Depp

Alice Cooper e Salvador Dalí

Ele está terminando o mestrado em Tecnologia de Mídia, Karlsson e procura um emprego enquanto trabalha com seus projetos na internet. “Eu amo a web e é isso com que eu quero trabalhar. Então se há alguém por aí com um trabalho na área, me mande um e-mail”, avisa.

Em entrevista ao Link, o sueco explica seu projeto mais famoso:

Por que você criou o blog?

Eu fiquei cansado de tudo que, como a mídia diz, são fotos “chocantes” tiradas por paparazzi de celebridades, e também de ver tudo Photoshopado ao máximo. Onde está o estilo, a classe, o coração e a alma? Eu sou um pouco nostálgico e essas fotos me fazem feliz, me emocionam e me inspiram. Foi por isso que comecei a colecioná-las e quis compartilhá-las com os outros.

E o nome? Você pode explicar?

Eu comprei o domínio com a intenção de postar fotos que eu achava muito sexy, mas que não eram pornográficas, não tinham nudez nem nada desse tipo. Então foi por isso que eu postei no começo. Mas então eu tropecei em algumas fotos de celebridades que achei fascinantes e bonitas, e pensei que poderia ser muito mais divertido dedicar o blog às fotos raras de celebridades. Eu ainda acho que essas fotos são meio sexy, e elas definitivamente não são pornografia, então o nome ainda funciona. A única coisa ruim sobre o nome é que alguns firewalls bloqueiam meu site pensando que é pornografia, mesmo com a URL deixando claro que não é.

Como você consegue as fotos?

A internet é enorme e você consegue achar qualquer coisa nela. É tudo o que eu posso dizer. Eu também consigo fotos enviadas pelos meus leitores, pelos quais eu sou muito agradecido.

Quantas fotos você tem?

Há 343 fotos postadas no site até agora, e eu tenho entre 300 e 400 numa pasta que ainda não foi postada e que cresce à cada semana.

Você já teve algum problema com os detentores de direitos autorais?

Não. Como eu mostro no site, eu não estou tentando roubar os créditos pelas fotos. Eu apenas achei elas muito bonitas e quis compartilhá-las com mais pessoas. Se alguém quiser que algo seja removido, eu removerei. Sem problemas. Eu tento dar o crédito ao fotógrafo na maioria dos casos. Se alguém conhecer o fotógrafo por trás de qualquer foto, por favor, me mande um e-mail que eu posso adicionar o crédtio.

Algum artista ou fotógrafo já entrou em contato direto com você?

Não. A maioria dos e-mails que eu recebo são de pessoas que querem compartilhar as fotos.

Quais são seus blogs favoritos?

São muitos. Mas os que eu mais gosto são o A Conversation On Cool e o The Selvedge Yard (dois blogs que reúnem fotos e relatos do passado).

