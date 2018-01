Sábado Livre: quem ouve? - Link - Estadão

São quase cinco anos de atividade. Mais de dez mil visitantes ao mês — no mês passado a marca foi de 45 mil. E um incontável número de discos disponibilizados para download. O blog Eu Ovo é um dos maiores repositórios de música — ou melhor, de links para a música — da internet brasileira.

Sim, a atividade é ilegal — os discos são postados muitas vezes sem a autorização dos autores. Sim, há infração de copyright. E, sim, o blog tá teve problemas por isso. Mas a atividade continua, sem medo de retaliação judicial — e como um importante veículo para divulgar música.

Hoje o blog funciona como uma publicação sobre música, divulgando novos artistas — por pedido deles próprios — e cobrindo a cena musical no País.

Conversamos com Bruno Costa, criador do blog:

Quando você começou o blog?

Em 2006. Eu resolvi fazer o blog porque comecei a baixar os discos dessa forma. Uma hora eu parei de usar o Soulseek para baixar os discos (antes eu usava o Kaaza, Audiogalaxy e Napster) para baixar pelos links diretos em servidores como Rapidshare e Megaupload. Foi daí que eu tive a idéia de criar um blog para postar algumas pérolas da minha discografia pessoal. Eu sempre tive mania de baixar as discografias — isso desde o Soulseek. Por isso quando procuro um artista, eu baixo a discografia toda, seja por torrent ou um link de cada vez…

Como são selecionados os sons postados?

Eu escolho os disco para postar de uma forma meio aleatória. As vezes eu posto um recém lançamento. Às vezes busco uma coisa mais obscura. Também depende do período. Às vezes eu também aproveito algum assunto na mídia. Por exemplo, na Copa do Mundo da África, eu passei um mês postando música do continente. Às vezes aproveito o lançamento de um clipe ou uma estratégia inusitada da banda ou artista na internet. E também há os artistas que procuram o blog para que o disco seja postado, mas eu não costumo postar apenas uma música. Geralmente só discos lançados. Costumo escolher o que vou postar na sexta-feira, ou sábado – e atualmente faço apenas um postagem por semana, aos domingos.

Você já teve problemas por infração de copyright?

Sim, mas nada muito grave. Postei uma vez o disco do Beirut e a postagem desapareceu. Não sei como a gravadora ou a banda fizeram isso, porque geralmente são links expirados. E também tem a cartinha das Associações Anti-Pirataria. Mas eu não considero isso pirataria. Isso é acessibilidade. É como seu eu gravasse uma fita cassete para presentear os amigos… mas tem gente que não vê dessa forma.

Como você se protege de ter o blog suspenso?

Eu não me protejo de forma nenhuma. Tem um termo de responsabilidade na lateral do blog, mas esse termo não serve pra nada – inclusive já recebi um e-mail de um advogado dizendo que não adiantava nada ter esse termo no blog. Mas eu deixo ali somente pra constar. Eu também faço questão de não usar nenhum artifício de propaganda — como banner — ou aqueles contadores de links que geram alguns centavos por clique, exatamente para não configurar lucro nessa atividade.

Os blogs são um canal importante de divulgação para quem está começando?

Eu acho que sim. A internet aproximou o fulano que mora no interior paulista, mineiro, gaucho etc, e que não tinha chance de conhecer novos sons. Eu me lembro de quando não tinha nem MTV. Eu tinha que gravar em VHS os clipes das bandas que eu gostava. Aqui em Brasília tinha uma loja que gravava os clipes e show em fitas VHS. Hoje tem tanta coisa, que as gravadoras perderam esse perfil de garimpadores de bons sons. Hoje em dia o público faz isso por conta própria. Qualquer um pode fazer sucesso na internet de uma hora pra outra…

No caso dos artistas novos: de quem parte a ideia de colocar os discos para download lá? Eles entram em contato ou você pede autorização a eles?

Nenhum artista que eu perguntei o que achava sobre os downloads na internet se opôs a isso. A questão é a seguinte: o artista tem que escolher entre apenas vender o álbum e ser pouco ouvido, ou liberar o disco de graça e ser bastante escutado. O Fabio Trummer, do Eddie, por exemplo, diz que disco baixado é disco vendido. Ele tem razão. Porque você baixa o disco, depois vai no show e compra o CD na mão do artista. As vezes compra mais de um exemplar, um pra dar de presente. Já postei disco do Carlos Careqa, do Maurício Pereira, Karina Buhr, da banda Cabruêra, entre tantos outros e todos eles autorizaram a divulgação. Na maioria das vezes eu entro em contato. Mas também tem bandas que entram em contato para que eu poste o disco no blog. Na maioria das vezes eu coloco, as vezes não dá.

Quantos discos há no blog?

Já perdi a conta, até porque há algumas postagens com a discografia inteira de um artista. Então é meio impraticável contar quantos discos tem no blog. Eu costumo atualizar alguns links do blog. Buscando similares na internet. Tanto o Orkut e o Google são ótimas ferramentas para procurar os discos que você quer encontrar. É uma questão de saber como procurar. Uma boa dica é colocar o nome do disco e do artista no Google e buscar por imagens, porque vão aparecer as capas dos discos. Daí é só ver o link e clicar nos que forem blogs, que geralmente contém os links de download. Quanto aos discos raros mesmo – aqueles que uma simples busca direciona ao meu blog – esses eu tenho que subir para disponibilizar.

Mas tem também o problema dos direitos autorais. A maioria dos links que expiram são por causa de direitos autorais. Aí não tem nem jeito de fazer nada – porque se não encontrar um link paliativo na internet, não posso subir o disco de novo por causa dos anti-piratas de plantão. E a Ana de Hollanda ainda tira a licença do Creative Commons do MinC… Por que será que ela fez isso?

Dá para fazer um “top 10 Eu Ovo”, com os discos mais baixados?

Difícil. O Carnaval no Inferno do Eddie tem quase cinco mil downloads. O disco do Lucas Santtana, o Sem Nostalgia, tem mais de três mil downloads. O tributo ao Waldick Soriano Eu não sou cachorro mesmo tem mais de dois mil downloads, o disco do Sergio Sampaio, “Eu quero é botar meu bloco na rua” e o disco da cantora Lua também. Quando estava ativo, o link do disco Dub Side of The Moon era campeão absoluto, mas agora já expirou. É complicado contabilizar isso, porque tem disco que está postado por mais tempo que outros. Mas tem vários discos com mais de mil downloads — também não dá nem pra contar sem usar um caderninho de anotações.