Sábado livre: Só Pedrada Musical - Link - Estadão

Na noite deste sábado, em São Paulo, acontecerá uma festa de um blog — e de um blog bem celebrado. Depois de cinco anos postando sons obscuros e diferentes — e de ter saído do ar por problemas com direitos autorais — o Só Pedrada Musical faz aniversário em grande estilo, com Questlove, baterista do The Roots e produtor de hiphop.

A festa seguirá os ritmos que têm ditado o blog desde que surgiu, em 2006: jazz, soul, batidas, hiphop, afrobeat. O Só Pedrada começou como um complemento ao trabalho de seu criador, o DJ Daniel Tamempi, que resolveu divulgar os sons que descobria em vinil em suas pesquisas.

Deu certo. Aos poucos conseguiu um público de até três mil visitantes por dia, interessados nas descobertas do DJ. Ele chegou a receber algumas notificações por infração de copyright, mas em 2009 veio o baque: o Blogger, que hospedava o conteúdo, suspendeu o Só Pedrada. Tamempi até desanimou, mas o público não deixou o blog acabar. E, em entrevista ao Link, o DJ fala osbre seu trabalho, suas descobertas e a festa que celebrará os cinco anos de garimpo:

O blog surgiu numa época em que começaram a aparecer blogs de música por aqui. Por que você criou o seu?

Eu tava começando a descobrir essa cena de blogs musicais, tanto os gringos, como os brasileiros. O SaravaClub e o Loronix foram os que mais me influenciaram aqui no Brasil. Eu sempre fui meio cabeçudo com esse lance de pesquisa musical, caía dentro de vários estilos e os blogs tinham uma coisa bem segmentada: blogs de jazz, funk/soul, musica brasileira, hip-hop. Então resolvi criar um pra colocar a minha pesquisa ao acesso de todos.

Onde você descobre novos sons?

Sempre fui do vinil. Faz parte da cultura hip-hop, e como meu início como DJ, foi no hip-hop essa é a minha base. Até hoje faço meus garimpos, mas desde que comecei a tocar com o Serato (interface digital para tocar os mp3 com vinil especial) a minha base mesmo virou a internet com pesquisas de músicas em mp3 e wav. Então os blogs viraram minha grande referência atual, além de fóruns restritos e outros garimpos digitais.

Você já teve problema por infração de direitos autorais?

Sim. O blog existe desde 2006, à partir de 2008, quando os acessos começaram a ser maiores iniciou essa perseguição. Tanto do blogger (plataforma que usava), quanto do DMCA (órgão dos direitos autorais na era digital nos Estados Unidos). Ficaram um ano me mandando notificações mensais avisando que iriam derrubar o blog por causa dos links de download. Porém o blog nunca foi de músicas comerciais ou mainstream, era realmente coisa para quem se aprofundava nos estilos, portanto 99% do que eu colocava não era lançado no Brasil.

Muitos dos artistas que eu postava mandavam e-mail perguntando por que o álbum deles estava ali pra download. A partir do momento que eu explicava que era um blog com acesso principalmente brasileiro e que se não fosse dessa forma a música deles não chegaria aos nossos ouvidos, a grande maioria pedia pra deixar o disco lá. Quem pedia pra tirar, eu tirava sem problema nenhum, mas foram poucos. Então eu não liguei pra essas notificações e segui em frente. Em outubro de 2009 eles derrubaram o blog.

Como foi isso?

Veio um e-mail do blogger.com dizendo que conforme todas as notificações já mandadas e o não cumprimento das leis de direitos autorais digitais, o DMCA exigiu que o blog fosse retirado do ar.

Sim. Como já aconteceu com alguns outros blogs de música brasileiros. Você perdeu conteúdo?

Desde quando começaram as notificações passei a fazer back-ups mensais do blog pra não perder tudo. Mas o Rapidshare, onde tinha todo o acervo dos links, cortou a minha conta e acabei perdendo tudo. Tinha os textos, mas não os links. Dei uma desanimada, achei que já tinha completado esse ciclo, mas então veio uma enxurrada de e-mails pedindo a volta do blog, na página do Facebook muita gente pedindo o retorno: bloggers, pesquisadores, DJs, apreciadores. E isso me deu um ânimo, né.

Vários webdesigners oferecendo fazer um site de graça só pra ter o Só Pedrada de volta. E foi isso que rolou. Vi uns portfolios, escolhi o Atimoda, que foi uma pessoa que eu nem conhecia, mas que tava na disposição de colocar o site no ar rápido, e em dezembro de 2009 o sopedradamusical.com estava na rede, com algumas limitações e também algumas novidades como podcasts, mixtapes e etc.

Hoje você toma algum cuidado especifico para não ter problemas mais por infração de copyright?

Sim. eu não coloco mais link nenhum. Faço os posts com resenhas de discos que gosto, coloco um preview das músicas e quem quiser corre atrás, pois hoje em dia isso é muito fácil. Às vezes os freqüentadores colocam links nos comentários e eu acabo deixando, pois não fui eu, não é meu IP, isso me isenta da culpa. Mas em casos que dão problemas eu tiro. Como o Stones Throw, que é um dos meus selos preferidos, mas encrenca sempre quando coloco qualquer coisa, até vídeo. Então simplesmente não coloco mais nada deles pra evitar dor de cabeça.

Essa festa será a primeira do blog?

Não. Faço festas do só pedrada desde que me mudei pra SP em 2008. o espaço +soma é um grande parceiro, assim como a revista +soma onde sou colaborador fixo. desde quando o espaço abriu eu faço sessions sonoras baseadas no blog por lá.. ou em happy hours, ou em lançamentos da revista, além de festas esporádicas. mas essa, sem dúvida, é a mais importante, pois vai contar com uma das grande influências do só pedrada que é o Questlove.

O blog é um complemento do teu trabalho como DJ, né?

Sim… se tornou naturalmente. Fiz o blog como uma coisa separada. Já tocava no Rio de Janeiro desde 99, mas com o blog consegui expandir o meu som também nas pistas de dança onde antes só tinha espaço pro hip-hop. Atualmente, principalmente em São Paulo, que tem um público sedento por informação e música boa, consigo fazer uma mistura de estilos que são as bases do hip-hop como jazz, funk e soul, como também estilos que se tornaram evolução do hip-hop como dubstep e glitch. Hoje DJ Tamenpi e Só Pedrada Musical acabam sendo uma coisa só e que se complementa.

