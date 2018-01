Sacando dinheiro com o iPhone - Link - Estadão

A Apple quer inventar o caixa eletrônico — ou ao menos é isso que uma patente da empresa dá a entender. Descoberto pela turma do blog Patently Apple, o registro fala de um terminal que, identificando o iPhone via NFC (Near Field Communications ou aproximação), poderia substituir as máquinas que sacam dinheiro apenas com cartões de crédito.

Segundo o site, o terminal não seria muito diferente daqueles que usamos hoje. Só deixaria de ter teclado e tela, que migrariam para o iPhone e talvez para o iPad. Depois de se ligar ao equipamento, o dispositivo se conectaria a um aplicativo chamado Transaction (ou Transação), que funcionaria mais ou menos como os softwares dos bancos.

O ponto forte da ideia, diz a Fast Company, é a segurança. O novo caixa eletrônico poderia usar Bluetooth, conexão wireless, informações de geolocalização e fotografias de QR codes para identificar o smartphone, assegurando assim que ele está mesmo sendo usado pelo seu dono.

A tecnologia NFC, que permite a conexão de equipamentos por aproximação, já é bastante usada na Coreia do Sul para pagamentos via celular e aos poucos chega aos países do ocidente. Desenvolvedores já começam a reimaginar aplicativos do iPhone usando esse recurso, apesar de o smartphone não contar com um cartão microSD.

Um bom exemplo é a parceria da Visa com a empresa Device Fidelity, que criou uma capa que permite que o aparelho possa ser usado para pagar por serviços, aposentando os cartões de plástico.