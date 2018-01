Sai da frente da TV - Link - Estadão

Pais que não deixam filhos ficarem muito tempo diante da TV ou do computador agora têm uma justificativa científica para essa decisão. Um estudo ligou o tempo excessivo em frente às telas a problemas de relacionamento.

“Nossas descobertas dão alguma segurança de que é bom limitar o tempo na frente da TV”, disse ela. “Na verdade, isso pode resultar em relacionamentos mais fortes entre os jovens, seus amigos e pais”, diz Rose Richards, da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, autora da pesquisa publicadana edição de março do Arquivos de Medicina Pediátrica e Adolescente.

Foto: Vivek PrakashReuters

O estudo foi baseado no Estudo Multidisciplinar de Saúde e Desenvolvimento de Dunedin e no Estudo de Estilo de Vida dos Jovens conduzidos pela universidade nos anos 1980 e em 2004.

Apesar de os estudos serem separados por 16 anos e de a natureza do entretenimento pelas telas ter mudado, a ligação com os relacionamentos familiares parece ser o mesmo. “Nos anos 80, não havia uma grande quantidade de opções, então as pessoas assistiam televisão, mas agora há muitas telas que os jovens podem ficar olhando por horas”, disse Richards à Reuters.

O Estudo de Estilo de Vida da Juventude envolveu 3.043 adolescentes neozelandeses de 14 e 15 anos. Os jovens completaram um questionário sobre o que fazem com seu tempo livre e fizeram uma avaliação sobre a sua relação com pais e colegas. Os pesquisadores também avaliaram as respostas de 976 entrevistados pelo Estudo Dunedin que tinham 15 anos entre 1987 e 1988.

“Nós descobrimos que olhar para qualquer tela por muito tempo é prejudicial e aconselhamos que os pais se mantenham ao limite de tempo recomendado ou menos que duas horas por dia. Em ambos os estudos, descobrimos que o uso de TV ou de computador é ligado a problemas de relacionamento”, disse Richards, acrescentando que a conexão com pais e amigos é importante para o desenvolvimento de adolescentes até a idade adulta.

“Com o rápido ritmo de evolução das tecnologias, a pesquisa atual é necessária para monitorar o efeito que elas estão tendo sobre o bem-estar social, psicológico e físico dos jovens”, disse ela.